at // Antenne Österreich kann durch die Zuerkennung weiterer Frequenzen in Tirol seinen technischen Fußabdruck vergrößeren. Ab Jahresmitte ist das Antenne-Programm via 99,50 MHz in Scheffau, 90,60 MHz in St. Johann, 91,2 MHz in Mayrhofen im Zillertal und 104,40 MHz in Kitzbühel zu empfangen. Die technische Reichweite wird um 55.000 Hörer ausgebaut. atmedia.at