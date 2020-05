Weiter Weg bis zur Signifikanz

int // Hamid Akhavan, Vorstandsvorsitzender von T-Mobile International, erklärte im Rahmen seines Wien-Besuchs, dass "Werbung am Mobiltelefon wichtiger werden wird als Werbung auf den anderen beiden Geräten mit Bildschirmen". Und zum Fernsehen am Handy meint er, dass "wir nicht wissen, wie wichtig dieser Dienst werden wird". Akhavan ist zuversichtlich, dass mobiles Fernsehen, Suchfunktionen und standortbezogene Dienste, etc. die Umsatzrückgänge aus der Sprachtelefonie "deutlich überkompensieren können". trend, Nr. 12/2008, Seite 58