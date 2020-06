Weiter Kritik an ORF-Gesetzgebung

Die jüngst im Nationalrat beschlossene Änderung des ORF-Gesetzes hinsichtlich der Zusammensetzung der ORF-Gremien sorgt weiterhin für Kritik. In der Mini-Reform war die verfassungswidrige Faxwahl von sechs Publikumsräten endgültig aus dem ORF-Gesetz gestrichen worden. Ebenfalls klargestellt wurde die Entsendung von sechs Publikumsräten in den Stiftungsrat, und zwar ohne weitere Vorgaben. Zuvor waren drei dieser Räte aus den per Fax Gewählten sowie je einer aus den Bereichen Kirche, Kunst und Hochschulen zu wählen. Der Vertreter der Kirchen wird zukünftig auf einem Regierungsticket in den Stiftungsrat geschickt. Die Gruppe der "Unabhängigen" Stiftungsräte schrumpft damit möglicherweise um ein Mitglied auf drei.

Im Namen der Initiative Mehrheitswahlrecht und Demokratiereform übte der frühere ÖVP-Minister und zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser am Freitag Kritik an der Medienpolitik der Regierung. "Die derzeitige Gesetzgebung über den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Österreich sowie die Handlungsweisen von Regierung und Parlament widersprechen eindeutig dem Geist der Bundesverfassung, die die Unabhängigkeit des ORF klar postuliert“, erklärte der Obmann der Initiative.

Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger hätten vor zwei Jahren eine ORF-Reform angekündigt, mit dem Ziel, "das oberste Organ des Unternehmens, den Stiftungsrat, so zu gestalten, dass er den Einflüssen von Parteien und Regierungen entzogen wird. Dieses Versprechen wurde leider nicht eingehalten“, betonte Neisser.