Weiter kämpfen

Rückwärtsfahrt verlangsamt sich

Der globale Markt - in Nielsen AdView sind dies 27 Werbemärkte - verzeichnete jedoch im ersten Halbjahr ein Minus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2008. Nach einem Rückgang von 7,9 Prozent im ersten Quartal 2009 schwächt sich die rezessive Konjunkturentwicklung im zweiten Quartal ab und wurde von Nielsen mit einem Minus von 5,8 Prozent ausgewiesen. Für Europa und Nordamerika ist, damit bestätigt Nielsen das Bild verschiedener Experten, verzögert sich die Rückkehr auf den Wachstumsweg. In der Studie sind Zeitschriften und Zeitungen mit Umsatzrückgängen von 18,5 und 7,5 Prozent als die am stärksten betroffenen Mediagattungen ausgewiesen.