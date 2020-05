Weisse, digitale Weste

at, int // Die digitale Persönlichkeit und ihre Darstellung gewinnt an Bedeutung. Der inferiore Exhibitionismus weicht einer gemanagten Präsentation. Zumindest wenn es um Karrieren jedwelcher Art geht und beim Kandidaten-Googling unliebsame Sünden der Vergangenheit eine Person in schiefes Licht rücken. Reputation-Manager und -Defender sorgen für die virtuelle Politur einer Person zu einem digitalen Star. Jüngstes Beispiel ist Pop-Prinzessin Britney Spears. Sie ist gerade auf der Suche nach einem eigenen Online-Media-Manager, der ihre digitale Persönlichkeit in Social Media-Umgebungen pflegt und vermarktet. Die Presse, 10. Jänner, Seite K13