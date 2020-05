Weiser Zenmeister

at // Der Griff in die Kreativitätskiste bringt das narrative Leitmotiv Meister und Schüler zutage. Konkret geht es um einen, selbstverständlich, weisen Zenmeister und seinen Schüler. Diese Beziehungsmetapher adaptiert der Raiffeisen Club für die in den Werbeblocks von MTV Austria laufende Kampagne. In den animierten Spots kündigt der Zenmeister Konzerte und Veranstaltungen an. Im ersten Kampagnen-Flight wurde das am 21. April stattfindende Konzert der Gruppe Razorlight angekündigt. Ein neuer Flight folgt. Der Werbe-Cartoon wurde von Goldbach Media kreiert und von Bureau Pawlow realisiert. atmedia.at