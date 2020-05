Weinberger wird i5invest-Partner

Weinberger wird ab Oktober als Venture Partner bei i5invest an Bord sein. Er ist mitverantwortlich für die Beteiligungen und die erfolgten Exits des Risikokapital- und Mezzanine-Investors bei 123people und fatfoogoo. Er ist auch für die Beteiligungen an Wikitude und an dem unlängst erfolgten Investment bei dem Schweizer App-Entwickler 42matters AG verantwortlich.



Weinberger ist bei gamma capital partners für die Investments in den Bereichen Internet und Mobile verantwortlich.