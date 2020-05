Weimer übernehmen sie

Focus-Triumvirat Marktwort, Baur, Weimer

Er wird bereits den Sommer mit Helmut Markwort und Uli Baur in einer gemeinsamen Übergangsphase verbringen. Marktwort wird sich am 1. Oktober auf die Herausgeberschaft des Magazins zurück ziehen, während Weimer und Baur dann gemeinsam in die "Magazin-Schlacht" gegen den Spiegel sowie eventuell Springers und Austs Woche reiten.



