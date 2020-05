Weimer kauft Finanzpark-Medien

Weimer kauft die Publikumsmedien der Unternehmensgruppe. Dazu gehören neben Börse am Sonntag, etc. auch eine Reihe digitaler Publikationen, die als Online-Magazine, Newsletter, Apps, PDFs oder als Portale betrieben werden.



Weimer war in der Vergangenheit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Berliner Morgenpost und das Magazin Cicero tätig.