Weihnachtszauber einer Billig-Fluglinie

intEine Wünsche-Box mit Weihnachtsmann am Flugsteig. Kinder und Erwachsene mit ihren großen und kleinen Wünschen. Die auf dem Flug von Toronto nach Ontario versehentlich oder absichtlich auch wieder vergessen wurden. Bis das Gepäckband am Zielflughafen sich zu drehen beginnt. Und die großen und kleinen Wünsche in Erfüllung gingen. Die kanadische Low-Cost-Fluglinie WestJet beweist, dass sie nicht nur sparsame Flüge machen kann sondern, dass sie auch ein Herz für Kunden hat. Und dass sie in der Lage ist eine echte Weihnachtsgeschichte zu erzählen, die so aussieht und sich auch gut anfühlt: