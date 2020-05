Weihnachtsmann-Helfer ikp

Deren Einreicher fungieren als Weihnachtsfrauen und -männer. Von den Kindern, der in Santasprojekt.at unterstützten Organisationen liegen Wunschzettel vor, die in den T-Mobile-Shops sowie auf der Facebook-Seite veröffentlicht sind.



Bis 20. Dezember können alle Menschen, die diesen Kinder Gutes tun wollen, deren Wünsche erfüllen und die Geschenke in T-Mobile-Shops abgeben. Die Weihnachtsmänner und -frauen überbringen die Geschenke. Deren Übergabe kann wiederum per Facebook mitverfolgt werden. ikp Wien begleitete das Mobilfunk-Unternehmen bei der strategischen Kommunikationsplanung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit.



atmedia.at