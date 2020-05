Weihnachtseinkauf in St. Petersburg

Goldbach Media erwirbt 55 Prozent des Online-Vermarkters Falk Interactive LLC mit Sitz in St. Petersburg. Der Kauf wird per Aktientausch und Cash abgewickelt. Goldbach Media kann die Mehrheitsbeteiligung in den kommenden vier Jahren zu einer 100-Prozent-Übernahme machen.