Weihnachten analog

atAbschalten. In den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen Smartphones und Tablets beiseite legen - ob damit auch die Ge- und Verschenkten gemeint sind? - sowie Laptops und PCs ausschalten. Diese Empfehlung spricht A1 über die anlaufende, fünftägige Kampagne aus. Die Mobilfunk-Marke rät in der Zeit von 21. bis 25. Dezember via TV, Weihnachten mit der Familie und Freunden zu feiern. Eine Arbeit von Nitsche.