Weiche Weiterentwicklung

at // Die Wiener Bezirkszeitung aus dem Styria-Moser-Regionalmedien-Reich verkürzt den Erscheinungsrhythmus auf wöchentlich. Ab 14. Oktober verschärft die Regionalmedien Austria AG mit dieser Beschleunigung den Wettbewerb um die Leser in Wien sowie um die in die Bundeshauptstadt aus den Umlandgemeinden einpendelnden Niederösterreichern.