Weg mit PageImpressions

Neudefinition von Leistungswerten

Die IVW wir am kommenden Jahr nur mehr Visits also die einzelnen Besuche eines Clients und dessen Dauer auf einem Online-Werbeträger ausweisen. Darüber hinaus will die IVW mit der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung eine Neudefinition der Leistungswerte von Online-Werbeträgern erarbeiten.