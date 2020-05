Weekend Verlag intensiviert Online-Aktivitäten

Gaiger wird als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze der neu gegründeten Weekend Online GmbH stehen und, wie Lengauer erklärt, "unseren digitalen Aktivitäten einen entscheidenden Vorschub geben".



Was von dem von Gaiger geführten Unternehmen kommen wird, lässt sich in dessen eigenen Worten erklären: ein Weekend Online Netzwerk.



Derartige Netzwerke baut Gaigner ja in der Vergangenheit für Wolfgang Fellner mit der News Networld in der Verlagsgruppe News und mit oe24.at in der Mediengruppe Österreich auf.



atmedia.at