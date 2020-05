Weekend Verlag beteiligt sich an LoungeFM

Lengauer, der mit dieser Beteiligung seine Idee eines reichweiten-starken Medien-Portfolios weiterverfolgt, begründet die Beteiligung mit der Überzeugung, "dass genau diese Art von Radiosender sehr gut zu unseren Print- und Onlinemedien passt". LoungeFM ist ein weiterer Puzzle-Stein in Lengauers Portfolio, um symbiotisch und in Wechselwirkung innerhalb dieses Portfolios grundsätzlich die Marke LoungeFM zu stärken und "in weiterer Folge die Reichweiten" des Programms und der Portfolio-Medien "österreichweit massiv zu steigern".



Lengauer pflegt damit seine eigenen medialen Wurzeln. Er gilt als Privatradio-Pionier in Österreich und stieg 1998 in diesen Markt mit den Programmen Welle1 und 92.6 - Das Cityradio ein. Er unterbrach 2004 seine "Radio-Aktivität" um sich dem Aufbau des Weekend Magazin zu widmen.



LoungeFM-Gründer Novak findet im Weekend Verlag wiederum einen Partner, der ihm das angepeilte Wachstum "zu einem österreichweiten Radio-Netzwerk, das mittelfristig in allen Landeshauptstädten über UKW zu empfangen sein wird" ermöglicht. Er nennt die nun erfolgte Beteiligung als "die nächste Zündstufe und damit den endgültigen Aufstieg in die Privatradio-Bundesliga". Darauf haben wir uns die vergangenen fünf Jahr intensiv vorbereitet, ergänzt Novak, um zu veranschaulichen, dass Radio-Wachstum in Österreich nicht von heute auf morgen passiert.