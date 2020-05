Wechselwirkung des iPads

intWährend in Österreich das iPad noch ein Geek-Statussymbol ist, fragt man sich im Heim-Markt USA ob das Mediengerät "alles ändert". Nielsen hat die bisherige Nutzung untersucht und kommt zum dem Schluß, dass das iPad "beginnt, die bisherige Mediennutzung zu verändern". Dieses Argument haben wir in den letzten zehn Jahren bereits sehr oft und so häufig wie keine Mediengeneration zuvor gehört.