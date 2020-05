Wechselkursrisiken und Google

Google-Gespräche

So ist der Umsatz der Gruppe in den Ostmärkten zwar um 20 Prozent gestiegen. Aus Währungsschwankungen von bis zu 25 Prozent ergibt sich jedoch ein Minus gegenüber 2008, skizziert Kappeler. Nach der Kooperation mit Facebook in Polen und der Tschechischen Republik denkt Kappeler auch über ein Zusammenarbeit mit Google in Osteuropa nach. "Wir tauschen uns aus und schauen, ob sich ein Business-Case ergibt", skizziert der Goldbach Media-CEO den Stand der Gespräche. Damit verbindet er ein mittelfristiges Ziel. Kappeler: "In drei Jahren wird Goldbach Media mit Sicherheit einer der attraktivsten Medientitel in Europa sein."