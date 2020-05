Wechseljahr

Personalkarussell dreht sich

Der Personalwechsel im TV-Sektor liegt bei 30, im Hörfunk bei 28 und im Zeitschriften-Bereich bei 7 Prozent. Innerhalb der Hierarchieebenen sind die operativ geprägten Abteilungsleitungen mit 165 Prozent am stärksten von personellen Veränderungen betroffen. Im zahlenmässig niedrigeren Segment Top-Management stieg die Fluktuation auf 20 Prozent. Spezialfunktionen bleiben länger besetzt. Der Wechselgrad ging um 15 Prozent zurück. Weiters zeigt die Schickler-Analyse, dass die Fluktuation in marktnahen Aufgabenbereichen der Medienunternehmen in einer Bandbreite von 32 bis 106 Prozent ansteigen. In den redaktionellen Bereichen stieg die Auswechselbereitschaft auf 29 Prozent.



