WebMedian greift nach Innovationspreis

at, deDas in Linz ansässige Start-Up WebMedian gehört in der Kategorie Online-Marketing zu den drei Anwärtern auf einen Innovationspreis-IT 2011. Die beiden Gründer, Reinhard Köpf und Philipp Katzenberger, werden am 3. März erfahren ob sich ihr Produkt WebMedian-Inside gegen optivo und Smarter Ecommerce durchsetzen konnte.