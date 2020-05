at // webfreetv.com steigt in die Bewegtbild-Vermarktung ein. Der Online-TV-Pionier will bereits im September mit einem Bewegtbildvermarktungsring in den Markt einsteigen. Diese Gemeinschaft an Medienpartnern wird, wie webfreetv.com mitteilt, "grösser als angenommen sein". Das Unternehmen realisiert für Krone Multimedia Krone.tv und beliefert unter anderen DerStandard.at und die Tiroler Tageszeitung Online mit Web-TV-Services. atmedia.at