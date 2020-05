WebAds 2013 starten

atWebAds in acht Kategorien und in den Güteklassen Gold, Silber und Bronze vergibt der IAB Austria am 12. September 2013. Und zwar nur an jene Auftraggeber, Agenturen und Dienstleister, die bis 9. August 2013 ihre Digital-Marketing-Projekte einreichen. Martina Zadina, Präsidentin des Branchenverbandes, "hofft, dass wir den Rekord an Einreichungen des Jahres 2012 toppen können".