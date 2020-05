Web wächst weiter

int // 2009 kann das globale Online-Werbevolumen um 10,1 Prozent zulegen und könnte 2011 bereits 15,1 Prozent Marktanteil am gesamten Werbevolumen ausmachen. Damit setzt ZenithOptimedia den heutigen Prognosereigen fort. Im April ging die Media-Agentur von einem Online-Werbewachstum um 8,6 Prozent in diesem Jahr aus. Motor dieser Entwicklung ist Search Engine Marketing. Display Marketing stagniert. Online ist die einzige Mediagattung in der Wachstum erwirtschaftbar bleibt.