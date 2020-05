Web-Median wirft Zitat-Monitor an

In diesem Tool werden Zitate aus Medien-Inhalte die sich um Technologie-Themen drehen, identifiziert und angezeigt. In der jetzigen Version werden Zitate aus "allen bekannten Newsportalen" ausgewiesen.



"Aktuell werden Zitate zu vordefinierten Themen ermittelt und veröffentlicht", erklärt Reinhard Köpf, Geschäftsführer von WebMedian. Die Bandbreite des damit verbundenen Monitorings erstreckt sich, wie er skizziert, von Google, Apple, Facebook und Twitter bis in die Themen Marketing und Social Media.



Köpf avisiert ein Update der jetzigen Zitate-Monitor-Version. "Registrierte Nutzer können dann eigene Themen definieren, die sie für sich ausgewiesen haben wollen oder lassen sich Zitate definierter Nutzer ausweisen und machen so auf diese Art und Weise zu deren Followern", kündigt er an.



WebMedian wurde 2009 gegründet und ist auf die Entwicklung von Kommunikationslösungen, die sich, sehr allgemein beschrieben, um Gespräche und Reputation im Internet drehen.



