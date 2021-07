Nachttalker Jürgen Domian will das Mikro abgeben

Nach mehr als 20 Jahren will Jürgen Domian im kommenden Jahr seine bekannte nächtliche Talksendung im Radiosender bei 1Live und im WDR-Fernsehen beenden. "Ich habe Lust, mal wieder häufiger die Morgensonne zu sehen", zitierte der Westdeutsche Rundfunk den 57-jährigen Moderator am Montag. "20 Jahre Nachtschicht sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen."

In Domians Sendung, die an Montagen und Freitagen von 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr gleichzeitig bei 1Live und im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wird, rufen zahlreiche Menschen an, die mit ihm über Probleme und Sorgen sprechen wollen. 1Live-Programmchef Jochen Rausch erklärte am Montag, Domians Entschluss sei nach 20 Jahren "mehr als verständlich". Domian habe Großartiges für den WDR geleistet und eine ganz eigene Marke geschaffen.