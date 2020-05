WDR muss 100 Millionen Euro sparen

Kalkulierter Verlust

Der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks hat heute dem Haushaltsplan 2009 und der mittelfristigen Finanz- und Aufgabenplanung zugestimmt. So sieht der Haushaltsplan für 2009 Erträge in der Höhe von 1,39 Milliarden Euro vor. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 1,40 Milliarden Euro gegenüber. Der WDR kalkuliert einen Verlust von 6,8 Millionen Euro im kommenden Jahr.