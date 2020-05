WAZ-Umsatz 1,2 Milliarden Euro

de // Die WAZ legt eine, für die gesamte Gruppe konsolidierte Bilanz für das Jahr 2007 vor. Der Konzern erwirtschaftetet in diesem Jahr einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Im Jahresvergleich ist das ein Plus von 11,7 Prozent. Der Konzernüberschuss erhöhte sich um 103,7 Prozent auf 199,9 Millionen Euro. Laut textintern kommen mehr als die Hälfte der Konzernerlöse - 652,5 Millionen Euro - von den Tageszeitungen. 262,9 Millionen Euro werden mit Zeitschriften und 146,3 Millionen Euro mit Anzeigenblättern erwirtschaftet. Das Online-Geschäft schlägt sich 2007 mit 4,1 Millionen Euro zu Buche. 90 Prozent der Erlöse werden in Deutschland erwirtschaftet. Die Umsätze der WAZ-Beteiligungen an "Kronen Zeitung" und "Kurier" sind darin nicht enthalten. textintern, Nr. 11, 11. März