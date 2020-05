WAZ-Restrukturierungskonzept veröffentlicht

de // Die WAZ veröffentlicht das Konzept zur Restrukturierung der Redaktionen. Das Konzept wurde auf der WAZ-Betriebsversammlung vorgestellt. In dem Konzept ist die exakte redaktionelle Besetzung sowie die dadurch erzielbare Einsparung ersichtlich. Das Ergebnis: In den Mantel- und Lokalredaktion werden in Zukunft 604 Mitarbeiter beschäftigt, 300 Planstellen eingespart und die Kosten um etwa 24,5 Millionen Euro reduziert. In den Mantelredaktionen sind die relativen Einsparungen höher als in den Lokalredaktionen.