WAZ-Neuordnung unterschriftsreif

Die Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 500 Millionen Euro steht. Zuletzt wurde kolportiert, dass Grotkamp mit einer Finanzierungslücke in Höhe von 60 Millionen Euro zu kämpfen habe.



Die zukünftige Eigentümerin "zahlt bar und privat 270 Millionen Euro". Banken steuern 170 Millionen Euro zur Anteilsübernahme bei. Und Martin Brost, Vater der drei an Grotkampf verkaufenden Enkel, gewährt ein Darlehne in Höhe von 60 Millionen Euro, weiß das manager-magazin.