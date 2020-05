WAZ-Miteigentümerin Brost verstorben

Hälfteeigentümer Brost

Die Hälfte der WAZ-Mediengruppe ist noch im Besitz der Familie Brost. Annelise Brost nahm nach dem Tod ihres Mannes Erich, dessen Platz in der WAZ ein. Ihr Anteil an der Brost Verwaltungs-GmbH beträgt 60 Prozent. Im Juni wurde der frühere McKinsey-Berater Hans-Joachim Riesenbeck in die Geschäftsführung der Brost Verwaltungs-GmbH geholt, das er seither gemeinsam mit WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach leitet.