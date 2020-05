Wassergeister

at // Die ghost.company setzte sich im Pitch um den Etat des Sauerstoff-Wassers twister oxy durch. Die Agentur ist für die Werbung und das Packaging Design verantwortlich. Die in Deutschland und Österreich anlaufende Kampagne erfolgt via Print-Insertionen, twister-oxy.com und am Point-of-Sale. Und diese Kundekontaktpunkte für die Einführung des Getränks sind Fitnessstudios und Sportstätten.