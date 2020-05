Was, wenn ... Bolt, fragt Nissan

Die Kampagne ist mit What If betitelt. Sie ist als Out-of-Home-Kampagne konzipiert. Die Frage, die Botschaft und das Sujet wird vorrangig auf internationalen Flughäfen weltweit platziert.



Die Kampagne soll die Marken-Wahrnehmung und -Kraft von Nissan stärker. Der Wert der Marke soll, so die derzeitigen Pläne des Konzerns, bis 2016 nachhaltig verbessert werden. Daran gekoppelt ist ein weiteres Ziel: Nissan peilt eine globalen Marktanteil von acht Prozent an.



Die Kampagne mit dem Athleten ist ein Schritt in diese Richtung.

Gleichzeitig mit Bolt geht Aymeric Duval, allerdings im Nissan Center Europe an den Start. Er wechselt von Peugeot zu Nissan und ist künftig für das Marketing-Management in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Duval übernimmt diese Aufgaben von Guillaume Langle, der sich anderen Management-Aufgaben bei Nissan Europe widmet.



Duval arbeitete seit 2004 für Peugeot in Deutschland und der Schweiz. Zunächst als Produktmarketing-Manager in Deutschland dann als Marketing-Direktor in der Schweiz und zuletzt als Dealership General Manager bei Peugeot Retail Deutschland.



