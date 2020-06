Was wäre das Wiener Kaffeehaus ohne Zeitungen?

Mit einer Veranstaltungsreihe wollen der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und die Fachgruppe der Wiener Kaffeehäuser auf die Gemeinsamkeiten des Mediums Zeitung und der Wiener Kaffeehauskultur hinweisen. Die "Woche des Zeitungslesens im Wiener Kaffeehaus" beginnt heute Freitag (16.1.) im Café Weimar. Das Thema der geplanten Diskussion lautet: "Online oder print - hat der Zeitungshalter ausgedient?"

"Wir wollen mit dieser gemeinsamen Initiative die Funktion der Zeitungen, Magazine und Kaffeehäuser als Orte der Debatte betonen", sagte VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger in einer Aussendung. Von 16. bis 25. Jänner finden Kaffeehausgäste in Wien "ein besonders vielfältiges Kontingent an Zeitungen und Magazinen vor". Mit vier "hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen" soll die Debattenkultur gepflegt werden.