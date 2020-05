Was ist öffentlich-rechtliches Senden in Österreich?

at // Dieser, durch diese Frage eröffnete Diskurs, wird "ein weiteres Mal neu und ausführlich zu führen sein" schließt Michael Frank, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Österreich, seine Betrachtung der gestern in profil veröffentlichten fünf Antworten von Ex-ORF-Generalintendant Gerd Bacher zur Zukunft des ORF. Frank konstatiert, dass gerade Bacher in seiner Zeit, der nun wiederholt geforderten Schärfung und Profilierung des öffentlich-rechtlichen Charakters des ORF, viel gedient hatte. "Wiewohl oft mit ideologischem oder politischem Magengrimmen wr er es, der großartige Eigenproduktionen gegen den Mainstram künstlerisch progressive und politisch erfrischend inkorrekte Sendefelder und Einzelveranstaltungen zuließ und letztlich deckte", schreibt Frank. Süddeutsche Zeitung, Seite 15