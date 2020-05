Warner Bros-Promotion-Etat für TCC

TCC erhält, wie das Unternehmen erklärt, " Exklusivrechte". Das Unternehmen wird 2014 warengestützte Promotions mit Spielen, Treuepunkt-Aktionen, etc. im Einzelhandel, in Baumäkrten und Tankstellen-Shops in den Marktregionen West- und Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika realisieren.



Manfred Litschka, Geschäftsführer von TCC Österreich, avisiert, dass "schon bald, aus Film und Fernsehen bekannte Warner Bros.-Charaktere im österreichischen Handel präsent sein werden" und Einkaufserlebnisse emotionalisieren. Er ist als Regionsmanager für die Umsetzung von Kundenbindungsprogrammen in 20 zwischen der Schweiz und Israel liegenden Märkten verantwortlich.