Wares Wetter für ProSiebenSat.1 Puls 4

Die Moderatorin wird anschließend Wetter-Prognosen in den beiden Puls 4-Formaten Café Puls und Guten Abend Österreich - die AustriaNews Show sowie in den Programmen ProSieben Austria und SAT.1 Österreich vermitteln.



Wares arbeitet seit Juni 2010 für Radio Arabella 92,9 in Wien und moderiert derzeit die beiden "Rush-Hour"-Shows 4 für Wien - Ein neuer Morgen und 4 für Wien - Am Weg nach Hause. Zuvor war sie im ORF Landesstudio Niederösterreich als Redakteurin, als Wetter- und Verkehrsmoderatorin Off- und On-Air tätig.



