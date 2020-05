Wappwolf macht Finanzierungsrunde

Mit dieser ersten Finanzierungsrunde, über die bereits 350.000 Euro lukriert werden konnten, will das Unternehmen die Basis für das Wachstum schaffen, das in weiterer Folge zu einer Aktien-Kapitalisierung von Wappwolf führen soll. Wenn es dafür soweit ist, erhalten die Zeichner der Wandelschuldverschreibung Unternehmensaktien zu einem um 20 Prozent niedrigeren Nominalpreis.



Wappwolf ist für die Entwicklung des Cloud-Service Dropbox Automator, der die Verwaltung und das Management von Web-Apps vereinfacht, verantwortlich. Aus dessen derzeit 30.000 sollen bis Jahresmitte 100.000 Nutzern werden, wie Gründer und CEO Michael Eisler im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzierungsrunde erklärte.



Das Unternehmen, das in Wien gegründet wurde und mittlerweile seinen Hauptsitz nach San Francisco also in Silicon Valley-Nähe verlegt hat, plant, mit dem Wandelschuldverschreibung-Kapital offensiv in der USA aufzutreten und Business Development-Partner sowie Risikokapital zu lukrieren. Weiters kündigt Wappwolf an, sich "im Herbst institutionellen Investoren und Venture Fonds in den USA und Europa" zu öffnen.