Das in Wien ansässige Start-up Wappwolf wird in das Microsoft-Start-up-Programm BizSpark Plus aufgenommen. In diesem Programm kann Wappwolf auf Services des Konzerns zugreifen, dessen Wert sich auf bis zu 60.000 US-Dollar beläuft und deckt jene Kosten ab, die das Start-up in Cloud-Computing-Services investieren müsste.