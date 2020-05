Wandernde Werbepause

Limitierte Spot-Zahl

"Wir sprechen hier allerdings über eine limitierte Anzahl von Spots, von vielleicht eins bis drei, die sich auch nicht überspringen lassen", wird Marcus Englert, Vorstand Diversifikation der ProSieben Sat.1 Media AG, in FAZ.net zitiert. In der TV-Gruppe wird Modellen für werberefinanzierten, kostenlosen Content wie auch an werbefreien Paid-Content-Video-Angeboten wie Maxdome gearbeitet.