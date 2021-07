Walt Disney ist auch ein Medien-Riese

Zwei, nennen wir sie nicht-klassische Medien-Konzerne werden von ZenithOptimedia unter den führenden zehn Top Global Media Owner 2015 geführt. Die Media-Agentur reihte 20 global tätige Konzerne und gewichtete die Platzierungen aufgrund deren Media-Umsätze.

Google steht wenig überraschend an der Spitze dieser Liste. Dieses mäßig interessante Detail, das sich in dem Agentur-Ranking auch schon fast traditionell wiederholt, wird von der Information übertrofen, dass Google "136 Prozent größer" als die dahinter platzierte Walt Disney Company ist. In der vorjährigen ZenithOptimedia-Reihung wurde der globale Zielgruppen-Vermarkter als "nur" 115 Prozent größer als Walt Disney ausgewiesen. Google übertrifft mit den erwirtschafteten Media-Erlösen auch Disney und Comcast - an der dritten Stelle der vorliegenden Liste - gemeinsam. Google profitiert unter anderem von seinem Zugang in die mobile Online-Welt, womit nicht nur Android gemeint ist.

Als wachstumsstärkstes Media-Unternehmen in diesem Zusammenhang weist ZenithOptimedia Facebook aus. Das soziale Netzwerk konnte ein Plus von 63 Prozent im globalen Werbemarkt erwirtschaften. Facebook rangiert auf dem zehnten Platz und profitiert wie Google von der mobilen Internet-Nutzung und dem Wachstum im Mobile Marketing.

Bertelsmann wird auf dem sechsten Platz geführt. Die chinesische Suchmaschine Baidu, die in Asien unmittelbarer und relevanter Wettbewerber für Google wuchs in dem Betrachtungsjahr um 43 Prozent. Sie erlöste mehr Media-Umsatz als Yahoo und Microsoft.

Die Top 20 Global Media Owners 2015 laut ZenithOptimedia sind: