Wall Street Journal verbreitetste US-Zeitung

Punkte Digital-Editions schlägt die New York Times USA Today um Weiten. 380.003 Online-Abos stehen hier 52.396 gegenüber. Und der Sonntagsmarkt gehört ebenfalls der New York Times. Die Sonntagsausgabe wird vom Audit Bureau of Circulations mit 1.645.152 Stück ausgewiesen. Darin inkludiert sind auch alle Digital-Abonnements in Höhe von 371.933 Stück.



Dies ist die erste Ausweisung von digitalen Zeitungsreichweiten-Zahlen der New York Times. Das Medien-Unternehmen führte am 28. März 2011 die ersten digitalen Editionen ein und berücksichtigt alle elektronisch verfügbaren Zeitungsvarianten.