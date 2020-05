Wal-Mart vergibt Online-Etat neu

usa // Mehr als 40 Millionen US-Dollar investiert Wal-Mart in digitale Werbung. Für deren zielführenden Einsatz wird nun eine Agentur gesucht. In die engere Auswahl kamen und zum Pitch geladen sind fünf Agenturen: Resource Interactive, Digitas, Razorfish, MRM und R/GA. Es wird nur um den Kreativ-Etat gepitcht. Wal-Mart gab zwischen Jänner und September etwa 18 Millionen Euro für Display-Advertising aus. 2007 war das Unternehmen noch bereit 44 Millionen Euro in Display-Werbemittel zu investieren.