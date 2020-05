Wahrheiten und schnelle Pferde

Darunter versteht er "kommunikative Investitionen in tatsächliche Produktvorteile" zu leisten und "eine klare, unmissverständliche und differenzierende Orientierung" zu bieten. Daraus lassen sich, wie Felker erläutert, "emotionale und rationale Allianzen mit Konsumenten schließen", die sich mittelfristig also in besseren Zeiten bezahlt machen werden, da Menschen sich ehrliche Marken merken.



Er hat einen Leitsatz für das Marketing- und Werbejahr 2012 parat: "Wer kommunikativ einen anderen Weg einschlagen möchte, wird möglicherweise auch auf eine anderen Wahrheit stossen. So oder so wird 2012 als jeder 'seine' Wahrheit finden. Für alle wird jedoch gleichsam gelten 'Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd'."



