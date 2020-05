Wahrheit für Pago

"Überdurchschnittlichen Einsatz und Mut zur eigenständigen Idee" der Agentur entschieden die Auftragsvergabe zugunsten von Wahrheit resümiert Valery Leprevost, International Commercial Director Pago, die Etat-Neuvergabe.



Die Agentur legte dem Auftraggeber ein Kommunikationskonzept vor, dass so Leprevost weiter, "eine überzeugende strategische Positionierung der Marke sowie eine passgenaue 360-Grad-Umsetzung" ermöglicht. Pago analysierte das Wahrheit-Konzept in Österreich und Italien. "Die Marktforschung bracht die gleichen Ergebnisse in beiden Märkten", kommentiert Leprevost.

Die neue Kampagne läuft seit 30. April 2012. In deren Blickpunkt steht der TV-Spot.



Doch bevor die Kampagen ausgerollt werden konnte, skizziert Pagitz, galt es strategische Aufgaben rund um die Marke, die mit der Awareness der Fruchtsaft-Marke im Konsumenten-Markt und deren Positionierung in Zusammenhang stehen, zu erledigen. "Basierend auf Consumer Insights inszeniert unser Kampagne Lösung und Antwort gleichzeitig", erläutert der Wahrheit-Geschäftsführer.