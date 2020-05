Wachstumsweg fortgesetzt

int // Google Inc. schließt das, am 30. Juni beendete zweite Quartal mit einem Umsatzzuwachs von drei Prozent auf 5,52 Milliarden US-Dollar ab. Der operative Gewinn legt, in Relation zum zweiten Quartal 2008, von 1,58 auf 1,87 Milliarden US-Dollar, der Netto-Gewinn von 1,25 auf 1,48 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn pro Aktie stieg von 3,92 auf 4,66 US-Dollar. Eric Schmidt, Google-CEO, kommentiert das Ergebnis so: "These results highlight the enduring strength of our business model and our responsible efforts zu manage expenses in a way that puts us in a good position for the economic upturn, when it occurs."