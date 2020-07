W24 bringt Ranking-Show Best of...

Die Best of...-Show wird von Kristina Inhof präsentiert. Beide gehen erstmals am 17. Mai um 20:15 Uhr auf Sendung. Inhof wird und zwar musikalisch von Herr Tischbein unterstützt. Das Show-Format läuft künftig jeden Samstag-Abend und dauert pro Ausgabe 45 Minuten.



In der ersten Ausgabe der Show geht es - ausgerechnet oder zufällig? - um die Wiener Linien und um "die schönste U-Bahn-Linie, die meist frequentierte Station, die derzeit umstrittenste Buslinie" sowie um Faktisches und Kurioses aus dem Innenleben der "stadtlichen" Öffis.



Kurt Raunjak, Chefredakteur von W24, bezeichnet die Show als die "Wiener Version dieser beliebten deutschen Ranking-Show". An dieser Stelle möchte man Raunjak zuflüstern, dass Österreich-Adaptionen deutscher TV-Formate, wie jüngste Beispiele belegen, im Zuschauermarkt mitunter zu Gratwanderungen werden können.



In einer der Folge-Shows macht dann die frisch gekürte Eurovision Song Contest-Siegerin Conchita Wurst ein Geständnis. Das tun auch Rainhard Fendrich, Dominik Heinzl, Alexander Pschill, etc. Inhof wird gemeinsam mit Studio-Gäste diese Intimitäten bewerten und reihen.



Best of... wird bereits nach der ersten Ausstrahlung in der Samstag-Nacht nochmals und am darauf folgenden Sonntag zweimal wiederholt.