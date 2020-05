W24 bringt Job-Format Meine Chance

Chancen, Möglichkeiten und Wege wie Menschen sich in der Arbeitswelt neu orientieren können beziehungsweise wie sie neue, für sie spannende berufliche Herausforderungen finden, sind Inhalt von Meine Chance. Die Eigenproduktion von W24 ist ab 19. September um 17:30 Uhr mit der Erstausstrahlung in das Programm des Stadtfernseh-Senders integriert. Michael Kofler, Programmdirektor von W24, begründet die erfolgte Format-Entwicklung und -Einführung so: "Unsere Arbeitswelt entwickelt sich dynamisch. Wissen und daher auch die Anforderungen an die Berufe verändern sich ständig. Neue Konzepte und Ideen sind notwendig, um mitzuhelfen, die Herausforderungen am Arbeitsmarkt bewältigen zu können."

Meine Chance dreht sich primär um den Wiener Arbeitsmarkt. Das Format wird von W24 in Zusammenarbeit mit AMS, dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF), der Volkshochschule Wien, dem Verein wienXtra sowie der Abteilung Bildung und außerschulische Jugendbetreuung der Stadt Wien entwickelt und realisiert.

Die Wiener Arbeitswelt tritt in dem wöchentlich, jeweils freitags, auf Sendung gehenden Format in Rubriken wie Mittendrin und Mitmischen und in Form von Information und Service auf.

Meine Chance dauert 25 Minuten und wird von Mario Böck moderiert.