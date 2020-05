VWs Super Bowl-Hundechor

Die Auto-Marke wird in den Super Bowl-Pausen wieder, so die Vermutung, mit einer adaptierten Star Wars-Episode aufwarten.



Das Werbe-Inventar, der von NBC als Host-Broadcaster ausgestrahlten Live-Übertragung ist seit 2. Jänner 2012 ausverkauft. Der 30-Sekunden-Spot kostet im Schnitt 3,5 Millionen US-Dollar. Der Mindestpreis für einen Single-Spot während der TV-Übertragung kostet zumindest vier Millionen Dollar.



Folgende Brands belegen das Inventar: Anheuser-Busch, Coca-Cola, Pepsi, Doritos, Danone, Mars, Audi, Bridgestone, General Motors, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, etc.



Anheuser-Busch belegt neun Slots während der Übertragung.



Die US-Hymne singt Kelly Clarkson. Die Halbzeit-Show bestreitet Madonna.



Puls 4 überträgt die Super Bowl in Österreich.



