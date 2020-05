VW up!-Launch mit Holzhuber-Starthilfe

300 Menschen sind seit 21. April 2012 mit dem Fahrzeug in Österreich unterwegs und dürfen es sechs Monat lang testweise fahren. Während dieser Zeit berichten sie auf VWup.at über ihre Erfahrungen. Sie führen Tagebücher, die sie mit Texten, Bildern und Videos befüllen. Diese Inhalte werden wieder von der sich bildenden Community bewertet.



Ziel dieser Berichterstattung ist, innerhalb der sechsmonatigen Testphase 9.990 Punkte - das Äquivalent zum up!-Preis in Euro - und mehr zu erreichen. Jene Tester, die diese Promotion-Marke überschreiten, nehmen an der Verlosung von drei VW up! teil.



Parallel dazu werden unter den "Helfern" also der punktvergebenden Gemeinschaft ebenfalls drei dieser Modell verlost. Ihre Aufgabe ist es, so viele Punkte wie möglich zu vergeben.